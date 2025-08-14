Menü Suche
La Liga

Barça: Ter Stegen ermöglicht García-Registrierung

von David Hamza - Quelle: fcbarcelona.com
Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona

Die spanische La Liga hat Marc-André ter Stegens Ausfall offiziell als Langzeitverletzung eingestuft. Damit können die Katalanen 80 Prozent des Gehalts nutzen, um einen anderen Spieler zu registrieren. Die Obergrenze der Liga macht Barça in diesem Sommer erneut Probleme. Nach Angaben des Vereins soll nun umgehend Neuzugang Joan García registriert werden.

Der 24-jährige Torhüter ist ausgerechnet als ter Stegens Ersatz vorgesehen. Den DFB-Keeper und Kapitän will Barcelona nach elf Jahren unbedingt loswerden. Im Zuge einer Rückenoperation fällt ter Stegen nun vorerst bis zu fünf Monate aus.

