HSV drängt: Vuskovic-Entscheidung terminiert

Der Hamburger SV will zeitnah Klarheit darüber, ob die Leihe von Innenverteidiger Luka Vuskovic (18) zustande kommt. Wie der ‚kicker‘ berichtet, erwartet der Bundesliga-Aufsteiger am morgigen Donnerstag oder spätestens am Freitag eine Entscheidung von Tottenham Hotspur. Die Spurs sind am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) noch im UEFA Super Cup-Finale gegen Paris St. Germain im Einsatz, Vuskovic ist nicht Teil des Kaders.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem jüngeren Bruder des dopinggesperrten HSV-Profis Mario Vuskovic (23) selbst hat der HSV dem ‚kicker‘ zufolge eine Einigung erzielt. Laut der ‚Bild‘ hingegen ist das noch nicht der Fall, Tottenham habe gegenüber den Hanseaten nicht einmal klar klargemacht, ob das Abwehrjuwel überhaupt verliehen werden soll. Die Bereitschaft des Kroaten für eine Leihe zu den Rothosen ist allerdings verbrieft. Um auf ein Veto der Engländer vorbereitet zu sein, führen die HSV-Kaderplaner parallel auch Gespräche mit zwei Alternativen, berichtet das ‚Hamburger Abendblatt‘.