Gut für den HSV: DFB trifft Torunarigha-Entscheidung

Der Hamburger SV kann in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den FK Pirmasens am morgigen Samstag (13 Uhr) auf Jordan Torunarigha (28) zurückgreifen. Wie der DFB offiziell bestätigt, wird die Sperre des Innenverteidigers nach seiner Roten Karte im Testspiel gegen den RCD Mallorca (0:2) am vergangenen Wochenende zunächst ausgesetzt: „Das DFB-Sportgericht gab am 15. August einem entsprechenden Antrag des HSV statt, Torunarigha bleibt damit bis zur Ermittlung des Tatbestandes beziehungsweise der Entscheidung in der Hauptsache einsatzberechtigt.“

Torunarigha hatte Sekunden vor Abpfiff der Partie ohne Aussicht auf eine Ballberührung seinen Gegenspieler rüde an der Seitenlinie umgegrätscht und dafür einen Platzverweis kassiert. Ob der Innenverteidiger auch für den Bundesligastart gegen Borussia Mönchengladbach am folgenden Wochenende (Sonntag, 17:30 Uhr) spielberechtigt sein wird, steht derzeit noch nicht fest.