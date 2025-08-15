Die Tendenz bei Wanner

„Paul steht mit auf der Liste für die neue Saison“, sagte Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen vor gut zwei Wochen über die Planungen mit Paul Wanner. Doch nach wie vor ebben Gerüchte um einen Abschied des 19-jährigen Toptalents bis zum Ende der Transferphase (1. September) nicht ab.

In diese Kerbe schlägt nun auch die Münchner ‚Abendzeitung‘. Dem Blatt zufolge ist eine Leihe von Wanner das wahrscheinlichste Szenario.

An Interessenten mangelt es nicht. Erst kürzlich klopfte einmal mehr Borussia Mönchengladbach an. Außerdem kursieren Gerüchte um Werder Bremen, den Hamburger SV, den VfB Stuttgart oder die PSV Eindhoven.

Holt Bayern noch einen neuen Zehner?

Vorerst, so berichtete zuletzt ‚Sky‘, blockt Bayern-Sportvorstand Max Eberl alle Anfragen für Wanner ab. Im Hintergrund laufen jedoch weitere Gespräche. Insbesondere, wenn den Bayern noch ein neuer zentral-offensiver Spieler wie Nick Woltemade (23/VfB Stuttgart) oder Christopher Nkunku (27/FC Chelsea) ins Netz geht, könnte Wanner die Freigabe für seine dritte Leihe in drei Jahren erhalten. Zuletzt lief der begabte Linksfuß für die SV Elversberg und den 1. FC Heidenheim auf.