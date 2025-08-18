Menü Suche
Medizincheck: Schmidt-Transfer auf Zielgeraden

von Luca Hansen - Quelle: DeichStube
Isaac Schmidt hat den Ball im Blick @Maxppp

Der Transfer von Isaac Schmidt (25) zu Werder Bremen steht vor dem Abschluss. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, wird der Rechtsverteidiger von Leeds United Anfang der Woche zum Medizincheck an die Weser reisen. Mit den Peacocks hat man eine grundsätzliche Einigung über einen Transfer erzielt, lediglich finale Details sind noch zu klären. Der Schweizer wird zunächst ausgeliehen, für den Anschluss hat man sich eine Kaufoption gesichert.

Zwischenzeitlich drohte der Deal zu platzen, weshalb sich Werder schon nach Alternativen umsah. Unter anderem eine Leihe von Elias Baum (19) von Eintracht Frankfurt wurde geprüft. Trotz des Durchbruchs bei Schmidt ist ein solches Transfermodell noch immer nicht vom Tisch.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
