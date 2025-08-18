Menü Suche
Kane mahnt Bayern-Bosse

von Luca Hansen
1 min.
Harry Kane nach einem Tor @Maxppp

Harry Kane (32) macht sich Sorgen über den Kader des FC Bayern München. Nach dem 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart ließ der Stürmer in der Mixed Zone durchblicken, dass er sich Verstärkungen wünscht: „Es ist vermutlich einer der kleinsten Kader, in denen ich je gespielt habe. Wir sind ein bisschen dünn besetzt, aber das liegt nicht in der Macht der Spieler.“

Den Abgängen von Stars wie Thomas Müller (35, Vancouver Whitecaps), Leroy Sané (29, Galatasaray) und Kingsley Coman (29, Al Nassr) steht mit Luís Diaz (28), der vom FC Liverpool kam, bislang nur ein Neuzugang gegenüber. Ein Transfer von Christopher Nkunku (27) vom FC Chelsea droht ebenfalls zu platzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
