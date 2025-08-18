Klare Tendenz bei Bayern-Kandidat Jackson

Beim FC Chelsea spielt Nicolas Jackson keine Rolle mehr, der FC Bayern hat sich mit dem Angreifer befasst. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Deutsche Meister zwar Informationen über den 24-Jährigen eingeholt, sich allerdings gegen eine Verpflichtung entschieden. Dem Bezahlsender zufolge ist der Senegalese aktuell kein Thema für einen Transfer.

Stattdessen könnte er in der Premier League bleiben, wo Aston Villa ihn genau beobachtet. Die Blues erhoffen sich eine Ablöse von 65 Millionen Euro für den Stürmer, der vor zwei Jahren für 37 Millionen vom FC Villarreal an die Stamford Bridge gewechselt war. Trainer Enzo Maresca betonte jüngst, Jackson solle sich einen neuen Verein suchen.