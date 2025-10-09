Nachfolger steht bereit: Monaco wirft Hütter raus

Die AS Monaco und Adi Hütter gehen getrennte Wege. Wie ‚RMC‘ berichtet, muss der österreichische Übungsleiter nach etwas mehr als zwei Jahren seine Koffer packen. Dem monegassischen Radiosender zufolge laufen aktuell Verhandlungen über die Höhe der Abfindung.

Hütters Nachfolger steht laut ‚RMC‘ schon bereit. Demnach haben sich die Verantwortlichen aus dem Fürstentum für Sébastien Pocognoli entschieden. Der Belgier, der aktuell noch Union Saint-Gilloise trainiert, soll mit aller Macht ins Fürstentum gelotst werden.