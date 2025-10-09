Menü Suche
Kommentar
Ligue 1

Nachfolger steht bereit: Monaco wirft Hütter raus

von Lukas Weinstock - Quelle: RMC
Adi Hütter als Trainer der AS Monaco @Maxppp

Die AS Monaco und Adi Hütter gehen getrennte Wege. Wie ‚RMC‘ berichtet, muss der österreichische Übungsleiter nach etwas mehr als zwei Jahren seine Koffer packen. Dem monegassischen Radiosender zufolge laufen aktuell Verhandlungen über die Höhe der Abfindung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hütters Nachfolger steht laut ‚RMC‘ schon bereit. Demnach haben sich die Verantwortlichen aus dem Fürstentum für Sébastien Pocognoli entschieden. Der Belgier, der aktuell noch Union Saint-Gilloise trainiert, soll mit aller Macht ins Fürstentum gelotst werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Monaco
Adi Hütter

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Monaco Logo AS Monaco
Adi Hütter Adi Hütter
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert