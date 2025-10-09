Barça: De Jong verkündet wichtigen Schritt

Frenkie de Jong hat bestätigt, dass eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags beim FC Barcelona kurz bevorsteht. Im Lager der niederländischen Nationalmannschaft verrät der Mittelfeldstratege: „Wie ich es stets betont habe: Ich werde meinen Vertrag in Barcelona grundsätzlich verlängern. Wir sind kurz davor, und sobald es offiziell ist, werdet ihr es erfahren, aber im Moment kann ich noch nichts sagen.“

Laut Fabrizio Romano hat de Jong einem neuen Arbeitspapier bis 2029 zugestimmt. Mündlich seien sich die Parteien über alle Details einig, nur noch die letzten formellen Schritte stünden aus. Für den Verbleib bei den Katalanen ist der 28-Jährige, der seit 2019 für die Blaugrana aufläuft, dem Vernehmen nach zu Gehaltskürzungen bereit.