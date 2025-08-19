Okafor-Deal in trockenen Tüchern

Noah Okafor geht künftig in der Premier League auf Torejagd. Laut Fabrizio Romano ist der Wechsel des 25-jährigen Offensivspielers zu Leeds United beschlossene Sache. Die Peacocks zahlen eine Ablöse in Höhe von rund 20 Millionen Euro an den AC Mailand. Der Medizincheck soll in den kommenden 24 Stunden über die Bühne gehen.

Okafor war vor zwei Jahren für 15,5 Millionen Euro von RB Salzburg nach Mailand gewechselt. In der italienischen Modestadt konnte sich der Schweizer allerdings nie durchsetzen. Auch die Leihe zur SSC Neapel in der vergangenen Rückrunde verlief für den 24-fachen Nationalspieler enttäuschend. Nun geht es für Okafor beim Premier League-Aufsteiger weiter, bei dem er einen Vierjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschreiben soll.