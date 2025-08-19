Erstes Angebot für Akanji

Für Manuel Akanji könnte es zeitnah in die Süper Lig gehen. Dem Innenverteidiger von Manchester City wurde ein erstes Vertragsangebot von Galatasaray vorgelegt, berichtet ‚L’Équipe‘. Der Berater des 30-jährigen Schweizers wird in Kürze in Istanbul erwartet, um die Verhandlungen voranzutreiben und eine Einigung zu erzielen.

Für den Anschluss plant Gala einen Vorstoß in Manchester. Von den Skyblues steht nicht nur Akanji beim türkischen Erstligisten hoch im Kurs. Auch Ederson (32) und Ilkay Gündogan (34) werden von Galatasaray heiß umworben. Es bleibt abzuwarten, ob tatsächlich alle drei Profis den Weg in die Türkei einschlagen werden.