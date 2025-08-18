Prominentes City-Duo vor dem Aus

33 Spieler umfasst das Team von Manchester City aktuell. Zu viel für den Geschmack von Pep Guardiola, der im aufgeblähten Kader Gefahren sieht: „Ich möchte einen starken Kader, um an allen Wettbewerben teilnehmen zu können, aber ich möchte keine Spieler zu Hause lassen. Das ist nicht gesund. Man kann keine gute Stimmung oder Atmosphäre für Wettkämpfe schaffen.“

Es ist also davon auszugehen, dass sich bis zum Transferschluss in zwei Wochen noch etwas auf der Abgangsseite tut. Zwei prominente Namen mit Bundesliga-Vergangenheit stehen laut den ‚Manchester Evening News‘ „kurz vor dem Aus“. Die Rede ist von Ilkay Gündogan (34) und Manuel Akanji (30).

Nicht mehr erste Wahl

Gündogan ist in der internen Rangordnung im City-Mittelfeld weit zurückgefallen. Beim 4:0-Sieg der Skyblues gegen die Wolverhampton Wanderers kam der 82-fache deutsche Nationalspieler nicht zum Einsatz – und das trotz der verletzungsbedingten Ausfälle von Rodri (29), Mateo Kovacic (31) und Phil Foden (25).

Ähnliches gilt für Akanji. Der Schweizer (71 Länderspiele) ist inzwischen nur noch Innenverteidiger Nummer fünf. Auch der Defensivspezialist schmorte gegen die Wolves die komplette Spielzeit auf der Bank.

Während Gündogan immer wieder mit Galatasaray in Verbindung gebracht wird, sind bei Akanji noch keine potenziellen Abnehmer durchgesickert. Gündogans Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, Akanji ist noch bis 2027 an City gebunden.