Nächste Option für Rabiot

Adrien Rabiot steht nach seinem Rauswurf bei Olympique Marseille eine weitere attraktive Wechseloption zur Auswahl. Nach FT-Informationen hat Galatasaray den 30-jährigen Mittelfeldspieler auf die Wunschliste gesetzt. Der Istanbuler Klub rüstet diesen Sommer seinen Kader ordentlich auf und zieht nun auch die Verpflichtung des französischen Nationalspielers in Betracht. An Rabiot bekunden nach FT-Infos auch der AC Mailand und Juventus Turin Interesse. OM fordert 15 Millionen Euro Ablöse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Marseille hat Rabiot keine Zukunft mehr, nachdem OM ihn in den vergangenen Tagen offiziell aus Leistungsgründen auf die Transferliste gesetzt hatte. Dabei absolvierte der Linksfuß 31 Pflichtspiele in der vergangenen Saison und sammelte 16 Scorerpunkte. Zum Start der neuen Spielzeit kam es zwischen Rabiot und Teamkollege Jonathan Rowe (22) im Anschluss an den Ligaauftakt gegen Stade Rennes (0:1) zu Handgreiflichkeiten. In der Folge wurde das Duo zunächst vom Training suspendiert und muss sich mittlerweile sogar einen neuen Klub suchen.