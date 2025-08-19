Union gewinnt Rennen um Köhn

Derrick Köhn beackert künftig die linke Schiene bei Union Berlin. Die Köpenicker teilen die Verpflichtung des 26-Jährigen offiziell mit. Über die Vertragslaufzeit werden keine Angaben gemacht.

Für Köhn überweist Union vier Millionen Euro plus möglichen 500.000 Euro Boni an Galatasaray. Zudem ist eine Weiterverkaufsbeteiligung im Deal enthalten, die sich im Bereich von 20 Prozent ansiedelt.

Geschäftsführer Sport Horst Heldt verspricht sich viel von dem Neuzugang: „Derrick bringt Tempo, Durchsetzungsfähigkeit und Bundesliga-Erfahrung mit. Wir trauen ihm zu, unserer Mannschaft auf Anhieb helfen zu können, und er passt auch charakterlich gut zu uns. Mit seiner Flexibilität und seinem Offensivdrang eröffnet er uns zusätzliche Optionen auf der linken Seite.“

Die vergangene Saison verbrachte der Linksfuß auf Leihbasis bei Werder Bremen. Die Hanseaten wollten Köhn wie auch der 1. FC Köln in diesem Sommer verpflichten, haben nun aber gegenüber den Eisernen das Nachsehen.