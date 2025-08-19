BVB bangt um Couto

Yan Couto könnte Borussia Dortmund eine Weile nicht zur Verfügung stehen. Beim gestrigen 1:0-Sieg des BVB in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Rot-Weiss Essen musste der 23-jährige Rechtsverteidiger nach einem brutalen Foul in der Nachspielzeit vom Platz getragen werden. Untersuchungen sollen nun Aufschluss darüber geben, wie schlimm die mögliche Blessur ausfällt.

Gegenspieler Kelsey Owusu hatte Couto mit offener Sohle am rechten Knie erwischt. BVB-Coach Niko Kovac hoffte im Anschluss an die Partie auf keinen langfristigen Ausfall des Brasilianers: „Ich hoffe, es ist nicht so viel passiert. Er hat starke Schmerzen. Wir müssen die Untersuchung abwarten. Ich bin zuversichtlich, dass es vielleicht nur eine starke Prellung ist.“