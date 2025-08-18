Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Nicht im Kader: Weiper vor Blitz-Wechsel?

Mit vier Toren für das DFB-Team bei der U21-EM betrieb Nelson Weiper reichlich Eigenwerbung. Nun könnte ein Wechsel für den Stürmer anstehen.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
Nelson Weiper bei der U21-EM @Maxppp

Nelson Weiper könnte Mainz 05 offenbar bis zur Schließung des Transferfensters am 1. September noch verlassen. Der talentierte Mittelstürmer fehlt im heutigen DFB-Pokalspiel bei Dynamo Dresden im Kader des Bundesligisten. Dahinter stecken laut Aussage von Cheftrainer Bo Henriksen bei ‚Sky‘ „Vertragsentscheidungen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportchef Christian Heidel präzisierte: „Momentan sind wir in einer Diskussion mit Nelson. Und die ist nicht zuträglich, dass er heute eine gute Leistung bringen kann.“ Einen Wechsel des Eigengewächses wollte Heidel explizit nicht ausschließen.

Weipers Vertrag in Mainz läuft 2026 aus. Ohne Verlängerung besteht jetzt letztmals die Gelegenheit, eine Ablöse einzustreichen. 14 Millionen Euro plus Boni standen zuletzt im Raum. In der Vergangenheit gab es immer wieder mal Gerüchte um Interesse aus England an Weiper.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Mainz 05
Nelson Weiper

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Nelson Weiper Nelson Weiper
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert