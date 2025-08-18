Nicht im Kader: Weiper vor Blitz-Wechsel?
Mit vier Toren für das DFB-Team bei der U21-EM betrieb Nelson Weiper reichlich Eigenwerbung. Nun könnte ein Wechsel für den Stürmer anstehen.
Nelson Weiper könnte Mainz 05 offenbar bis zur Schließung des Transferfensters am 1. September noch verlassen. Der talentierte Mittelstürmer fehlt im heutigen DFB-Pokalspiel bei Dynamo Dresden im Kader des Bundesligisten. Dahinter stecken laut Aussage von Cheftrainer Bo Henriksen bei ‚Sky‘ „Vertragsentscheidungen“.
Sportchef Christian Heidel präzisierte: „Momentan sind wir in einer Diskussion mit Nelson. Und die ist nicht zuträglich, dass er heute eine gute Leistung bringen kann.“ Einen Wechsel des Eigengewächses wollte Heidel explizit nicht ausschließen.
Weipers Vertrag in Mainz läuft 2026 aus. Ohne Verlängerung besteht jetzt letztmals die Gelegenheit, eine Ablöse einzustreichen. 14 Millionen Euro plus Boni standen zuletzt im Raum. In der Vergangenheit gab es immer wieder mal Gerüchte um Interesse aus England an Weiper.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden