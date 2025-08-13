Real nimmt 60-Millionen-Mann ins Visier

Adam Wharton besitzt weiterhin zahlreiche Interessenten im In- und Ausland. Einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge hat Real Madrid ein Auge auf den 21-Jährigen geworfen. Neben den Königlichen beobachten auch Manchester City, Manchester United und der FC Liverpool die Entwicklung des Mittelfeldakteurs genau.

Tottenham Hotspur gehört ebenfalls zum Interessentenkreis, fragte vor dem Community Shield-Finale gegen Liverpool (3:2) sogar bei Palace an. Für Wharton, dessen Vertrag im Selhurst Park noch bis 2029 läuft, wären dem Vernehmen nach etwa 60 Millionen Euro fällig.