BVB: Option bei Groß

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Den auslaufenden Vertrag von Pascal Groß könnte Borussia Dortmund verlängern. Die Schwarz-Gelben haben laut ‚Sky‘ eine Option, den bis 2026 datierten Kontrakt um eine zusätzliche Saison auszudehnen. Dafür muss der 34-jährige Mittelfeldspieler zuvor aber eine gewisse Anzahl an Spielen absolviert haben.

Dies ist dem Bericht zufolge zwar noch möglich, da Groß unter Trainer Niko Kovac aber keinen Stammplatz mehr innehat, deutet sich derzeit eher ein Abschied im kommenden Sommer an.

