Schlager verlässt Leipzig

Gerne hätte RB Leipzig den Vertrag von Xaver Schlager verlängert, schon während der vergangenen Transferperiode kristallisierte sich aber ein Abschied heraus. Dieser ist nun offiziell.

von Remo Schatz - Quelle: rbleipzig.com
1 min.
Xaver Schlager bläst die Backen auf @Maxppp

Xaver Schlager (28) wird RB Leipzig im Sommer verlassen. Wie die Roten Bullen offiziell bestätigen, hat sich der Mittelfeldspieler dazu entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Vertragsgerecht werden sich demnach im Sommer die Wege trennen.

Seit geraumer Zeit wird Schlager vor allem mit einem Transfer in die italienische Serie A in Verbindung gebracht. Mit Juventus Turin soll es bereits intensive Verhandlungen gegeben haben. Nun ist der Weg nach Italien offiziell frei.

RB Leipzig
Xaver #Schlager verlässt RB Leipzig im Sommer

Der Mittelfeldspieler hat sich dazu entschlossen, seinen im Juni 2026 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Bis zum Saisonende werden wir gemeinsam alles geben🤝
🔗
Bei X ansehen

In Leipzig steht Schlager seit 2022 unter Vertrag. Über den Umweg VfL Wolfsburg war das RB Salzburg-Eigengewächs damals am Cottaweg gelandet. Bislang lief der Österreicher 97 Mal für die Leipziger auf.

Schlager betont den Wunsch, „noch einmal etwas anderes zu erleben und zu probieren. Es ist keine Entscheidung gegen RBL, sondern für etwas Neues. Wer mich kennt, weiß, dass ich bis zum Abpfiff meines letzten Spiels alles für diesen Klub, seine Fans und unsere Ziele geben werde. Über allem steht, das Kapitel RB Leipzig positiv zu beenden“

RB-Manager Marcel Schäfer sagt: „Wir haben uns wirklich intensiv über einen langen Zeitraum und in mehreren Runden darum bemüht, Xaver weiter an uns zu binden. Dennoch akzeptieren und respektieren wir natürlich seine Entscheidung, sich noch einmal neu zu orientieren, zumal der gesamte Prozess von ehrlichen und offenen Gesprächen geprägt war. Xaver hat die letzten dreieinhalb Jahre bei RB Leipzig entscheidend mitgestaltet und immer alles auf dem Platz gelassen. Dafür gebührt ihm großer Dank.“

