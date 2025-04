Mega-Sperre für Rüdiger | Liverpool will 60-Millionen-Zugang

Rüdiger dreht durch

In einem mitreißenden Copa del Rey-Finale samt Verlängerung ging der FC Barcelona gegen Erzrivale Real Madrid mit 3:2 als Sieger vom Platz. Jules Koundé entschied die Partie in der 116. Minute. Ein großes Thema war im Nachgang auch Antonio Rüdiger, der Sekunden vor Schlusspfiff völlig die Nerven verlor. Der Real-Verteidiger saß bereits auf der Bank, warf von dort einen Gegenstand in Richtung Schiedsrichter, schleuderte diesem auf Deutsch wilde Beleidigungen entgegen, riss sich einen Eisbeutel vom Knie, um auch diesen als Wurfgeschoss zu nutzen und konnte nur mit größter Mühe von Real-Betreuern zurückgehalten werden.

Der 32-Jährige sah umgehend die Rote Karte. Es könnte aber noch heftiger kommen: „Rüdiger droht XXL-Sperre“, titelt ‚Sky‘. Der Pay-TV-Sender berichtet unter Berufung auf das Regelwerk, dass dem deutschen Nationalspieler für das Werfen eines Gegenstands eine Sperre von vier bis zwölf Spielen droht, die auch für den Ligabetrieb gelten würde. Im Meisterschaftskampf liegt Real derzeit vier Punkte hinter Barça.

Marktwert verdreifacht

Der FC Liverpool hat es auf Adam Wharton (21) von Ligarivale Crystal Palace abgesehen. Laut einem Bericht der ‚Sun‘ wollen die Reds den defensiven Mittelfeldspieler in diesem Sommer von einem Wechsel an die Anfield Road überzeugen.

Für umgerechnet knapp 60 Millionen Euro könnte Wharton nach Einschätzung des designierten Meisters zu haben sein, schreibt das Boulevardblatt. Zum Team von Oliver Glasner wechselte der Engländer (ein Länderspiel) im Januar 2024 für 21 Millionen Euro von den Blackburn Rovers. Sein Vertrag läuft bis 2029.