Überraschung: Boateng löst Vertrag auf

Mit großem Enthusiasmus verkündete der LASK im vergangenen Sommer die Verpflichtung von Jérôme Boateng. Der inzwischen 36-jährige Innenverteidiger unterzeichnete einen Zweijahresvertrag. Das Arbeitspapier wurde nun aber vorzeitig aufgelöst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die Österreicher mitteilen, wurde die Entscheidung einvernehmlich getroffen. Die Trennung erfolgt mit sofortiger Wirkung. Insgesamt stand Boateng nur in 14 Pflichtspielen für die Linzer auf dem Rasen. Sportlich konnte er keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Sportdirektor Dino Buric dankt dem routinierten Abwehrspieler dennoch für seine Dienste: „Jérôme hat sich während seiner gesamten Zeit beim LASK stets professionell verhalten und alles versucht, um der Mannschaft mit seiner Erfahrung zu helfen.“ Auch Boateng verabschiedet sich: „Ich danke dem LASK für das Vertrauen und die gemeinsame Zeit hier in Linz. Es war eine bereichernde Erfahrung, noch einmal in einem neuen Umfeld zu arbeiten. Welche neuen Herausforderungen – sportlich wie persönlich – künftig auf mich warten, werde ich demnächst bekanntgeben.“