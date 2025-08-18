Menü Suche
La Liga

Barça-Keeper Peña vor dem Absprung

von Dominik Sandler - Quelle: as
Pena dribbelt mit dem Ball an der Hand @Maxppp

Der FC Barcelona wird voraussichtlich zumindest einen seiner Keeper los. Wie die ‚as‘ berichtet, steht Iñaki Peña vor einem Wechsel zu Como 1907 in die Serie A. Schon am Mittwoch könnte der Deal der spanischen Zeitung zufolge fix werden. Peña werde seinen Vertrag bei den Katalanen verlängern und auf Leihbasis am Comer See auflaufen.

Dort sucht Trainer Cesc Fàbregas seit Beginn der Transferperiode noch nach einem Torhüter, der es mit der Nummer eins Jean Butez (30) aufnehmen kann. Peña stammt aus Barcelonas Fußballschule La Masia, in der vergangenen Saison absolvierte er immerhin 23 Pflichtspiele unter Hansi Flick. Der Deal soll eine Kaufoption für Como beinhalten.

