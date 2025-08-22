Schnäppchen: Kade wechselt zurück in die Bundesliga

Im Sommer 2022 verlor Hertha BSC in Anton Kade eines seiner größten Nachwuchstalente. Der rechte Außenbahnspieler reifte in den vergangenen drei Spielzeiten beim FC Basel zum Profi und wagt nun den Sprung zurück in die Bundesliga, wo er für die Alte Dame bereits in der Saison 2021/22 vier Pflichtspiele absolviert hatte.

Den 21-Jährigen zieht es laut der ‚Basler Zeitung‘ zum FC Augsburg. Der Transfer ist demnach bereits in trockenen Tüchern, lediglich die offizielle Mitteilung der Vereine stehe noch aus. Die Zeitung berichtet, dass der FCA 2,5 Millionen Euro nach Basel überweist, um den Flügelspieler in die Fuggerstadt zu lotsen.

Kades Vertrag in Basel wäre im kommenden Jahr ausgelaufen, entsprechend erhöhten die Verantwortlichen den Druck auf den deutschen U20-Nationalspieler schon vor Wochen: „Wir brauchen eine Lösung in diesem Transferfenster. Entweder wir können den Vertrag verlängern, oder aber es kommt zu einem Wechsel“, betonte FCB-Sportdirektor Daniel Stucki im Trainingslager. Jetzt geht Kade also den nächsten Schritt und wagt sein Comeback in der Bundesliga.