Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Schnäppchen: Kade wechselt zurück in die Bundesliga

Der FC Basel verliert Youngster Anton Kade. Den 21-Jährigen führt sein Weg nach drei Jahren zurück in die Bundesliga.

von Dominik Sandler - Quelle: Basler Zeitung
1 min.
Kade schaut nach oben @Maxppp

Im Sommer 2022 verlor Hertha BSC in Anton Kade eines seiner größten Nachwuchstalente. Der rechte Außenbahnspieler reifte in den vergangenen drei Spielzeiten beim FC Basel zum Profi und wagt nun den Sprung zurück in die Bundesliga, wo er für die Alte Dame bereits in der Saison 2021/22 vier Pflichtspiele absolviert hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter
A. Kade Mittelfeldspieler - 21 Jahre Logo Basel FC Basel Deutschland Deutschland Anton Kade
Tore 0
Gespielte Spiele 4

Den 21-Jährigen zieht es laut der ‚Basler Zeitung‘ zum FC Augsburg. Der Transfer ist demnach bereits in trockenen Tüchern, lediglich die offizielle Mitteilung der Vereine stehe noch aus. Die Zeitung berichtet, dass der FCA 2,5 Millionen Euro nach Basel überweist, um den Flügelspieler in die Fuggerstadt zu lotsen.

Kades Vertrag in Basel wäre im kommenden Jahr ausgelaufen, entsprechend erhöhten die Verantwortlichen den Druck auf den deutschen U20-Nationalspieler schon vor Wochen: „Wir brauchen eine Lösung in diesem Transferfenster. Entweder wir können den Vertrag verlängern, oder aber es kommt zu einem Wechsel“, betonte FCB-Sportdirektor Daniel Stucki im Trainingslager. Jetzt geht Kade also den nächsten Schritt und wagt sein Comeback in der Bundesliga.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Super League
Basel
Augsburg
Anton Kade

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Super League Super League
Basel Logo Basel
Augsburg Logo FC Augsburg
Anton Kade Anton Kade
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert