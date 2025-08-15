Medizincheck gebucht: Eintracht forciert Zetterer-Deal

Eintracht Frankfurt arbeitet mit Hochdruck an der Verpflichtung von Michael Zetterer (30). Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, sind die Gespräche in den vergangenen Stunden weit vorangeschritten, eine Übereinkunft steht allerdings noch aus. Im Gespräch sind demzufolge 3,5 bis 4,5 Millionen Euro Ablöse.

Dem Onlineportal zufolge hat die Eintracht am Wochenende schon den obligatorischen Medizincheck für einen Torwart anberaumt. Ob es sich dabei um Zetterer handelt, ist zur Stunde noch nicht klar, liegt jedoch nahe. Der 30-Jährige ist noch bis 2027 an die Hanseaten gebunden.