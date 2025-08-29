Menü Suche
Arsenal wartet auf Hincapié: Einigung bei Kiwior

von Dominik Sandler - Quelle: The Athletic
Jakub Kiwior vom FC Arsenal schirmt den Ball gegen Achraf Hakimi ab @Maxppp

Der FC Arsenal steht vor dem Verkauf von Jakub Kiwior. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich der FC Porto mit den Gunners auf eine Leihe mit Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro geeinigt, die durch Boni auf 27 Millionen ansteigen kann. Der Transfer werde allerdings erst finalisiert, sobald der Wechsel von Piero Hincapié (23) von Bayer Leverkusen in trockenen Tüchern ist.

Kiwior spielt in den Planungen von Trainer Mikel Arteta schon länger keine Rolle mehr. Der 25-jährige Pole war vor zweieinhalb Jahren von Spezia Calcio in die Premier League gewechselt, wirklich Fuß fassen konnte er dort aber nie. In den ersten Spielen der neuen Saison schaffte es Kiwior nicht einmal mehr in den Kader.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
