Leeds verpflichtet Calvert-Lewin

Leeds United gelingt auf dem Transfermarkt ein Coup. Wie der Premier League-Aufsteiger verkündet, verpflichtet man Dominic Calvert-Lewin ablösefrei. An der Elland Road unterschreibt der Torjäger einen Vertrag bis 2028.

Zuletzt war der 28-Jährige neun Jahre für den FC Everton aufgelaufen, ehe sein Vertrag vor eineinhalb Monaten auslief. Bei Leeds kommt es zur Zusammenarbeit mit dem deutschen Übungsleiter Daniel Farke.