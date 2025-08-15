Premier League
Leeds verpflichtet Calvert-Lewin
@Maxppp
Leeds United gelingt auf dem Transfermarkt ein Coup. Wie der Premier League-Aufsteiger verkündet, verpflichtet man Dominic Calvert-Lewin ablösefrei. An der Elland Road unterschreibt der Torjäger einen Vertrag bis 2028.
Leeds United @LUFC – 15:20 Bei X ansehen
Zuletzt war der 28-Jährige neun Jahre für den FC Everton aufgelaufen, ehe sein Vertrag vor eineinhalb Monaten auslief. Bei Leeds kommt es zur Zusammenarbeit mit dem deutschen Übungsleiter Daniel Farke.
