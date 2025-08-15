Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Leeds verpflichtet Calvert-Lewin

von Lukas Weinstock - Quelle: leedsunited.com
Dominic Calvert-Lewin kämpft um den Ball @Maxppp

Leeds United gelingt auf dem Transfermarkt ein Coup. Wie der Premier League-Aufsteiger verkündet, verpflichtet man Dominic Calvert-Lewin ablösefrei. An der Elland Road unterschreibt der Torjäger einen Vertrag bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter
Leeds United
✍️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗰!
#LUFC is delighted to announce the signing of Dominic Calvert-Lewin
Bei X ansehen

Zuletzt war der 28-Jährige neun Jahre für den FC Everton aufgelaufen, ehe sein Vertrag vor eineinhalb Monaten auslief. Bei Leeds kommt es zur Zusammenarbeit mit dem deutschen Übungsleiter Daniel Farke.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Everton
Leeds
Dominic Calvert-Lewin

Weitere Infos

Premier League Premier League
Everton Logo FC Everton
Leeds Logo Leeds United
Dominic Calvert-Lewin Dominic Calvert-Lewin
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert