Menü Suche
Kommentar
Süper Lig

Fener vor 20-Millionen-Transfer

von Luca Hansen - Quelle: Sacha Tavolieri
Dorgeles Nene wie ein Schluck Wasser in der Kurve @Maxppp

José Mourinho darf sich Hoffnungen auf einen neuen Offensivspieler machen. Wie Sacha Tavolieri berichtet, intensiviert Fenerbahce die Bemühungen um Dorgeles Nene von Red Bull Salzburg. Im Gespräch ist eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 22-Jährige selbst ist sich mit dem türkischen Klub bereits einig und will an den Bosporus wechseln. Nene kann im Angriffsdrittel sowohl die beiden Flügelpositionen als auch die Sturmspitze bekleiden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Bundesliga
Fenerbahce
Salzburg
Dorgeles Nene

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Bundesliga Bundesliga
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Salzburg Logo FC Salzburg
Dorgeles Nene Dorgeles Nene
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert