Fener vor 20-Millionen-Transfer

José Mourinho darf sich Hoffnungen auf einen neuen Offensivspieler machen. Wie Sacha Tavolieri berichtet, intensiviert Fenerbahce die Bemühungen um Dorgeles Nene von Red Bull Salzburg. Im Gespräch ist eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro.

Der 22-Jährige selbst ist sich mit dem türkischen Klub bereits einig und will an den Bosporus wechseln. Nene kann im Angriffsdrittel sowohl die beiden Flügelpositionen als auch die Sturmspitze bekleiden.