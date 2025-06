Vuskovic bestätigt: Bruder will zum HSV

Mario Vuskovic hat bestätigt, dass sein Bruder Luka Vuskovic gerne leihweise von den Tottenham Hotspur zum Hamburger SV wechseln würde. Gegenüber dem ‚Hamburger Abendblatt‘ betont der 23-jährige Kroate, der weiterhin wegen einer Dopingsperre fehlt: „Luka liebt den HSV, allein weil der Verein und die Fans immer hinter mir stehen. Als er die Aufstiegsparty im Volksparkstadion miterlebt hat, war er beeindruckt, wie groß der Club ist und wie unglaublich die Fans sind. Er würde gerne für den HSV spielen und zu einem Angebot nicht ‚nein‘ sagen. Am Ende entscheidet aber Tottenham, was das Beste für seine Entwicklung ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 18-jährige Luka stößt in diesem Sommer zu den Nordlondonern, nachdem er bereits 2023 für elf Millionen Euro von Hajduk Split verpflichtet worden war. In der abgelaufenen Saison war der Innenverteidiger leihweise für den belgischen Klub KVC Westerlo aktiv und etablierte sich dort als absolute Stammkraft. Am 9. Juni feierte der Youngster gegen Tschechien (5:1) sein Debüt für die kroatische Nationalmannschaft. Falls die Spurs ein Leihgeschäft für sinnvoll halten, könnte sich der 1,93 Meter große Rechtsfuß womöglich bald beim Bundesliga-Aufsteiger entwickeln.