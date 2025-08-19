Menü Suche
Bundesliga

Mini-Ablöse: Schonlau verlässt den HSV

von David Hamza - Quelle: Sky
Sebastian Schonlau mit Leibchen @Maxppp

Sebastian Schonlau verlässt den Hamburger SV. ‚Sky‘ berichtet, dass der Innenverteidiger vor einem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps steht. Am morgigen Mittwoch mache sich Schonlau auf den Weg nach Kanada, um dort den Medizincheck zu absolvieren.

Ist dieser erfolgreich, soll der 31-Jährige einen Vertrag bis 2027 unterschreiben. Der HSV kassiere ein Jahr vor Vertragsende eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich für seinen Ex-Kapitän. In Vancouver trifft Schonlau auf Bayern-Legende Thomas Müller (35).

Bundesliga
Major League Soccer
Hamburg
Whitecaps
Sebastian Schonlau

