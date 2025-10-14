Winter-Abgang beim HSV?

Noah Katterbach (24) wird sich im Winter mit seiner persönlichen Zukunft beim Hamburger SV auseinandersetzen. Angesprochen auf Gedanken über einen möglichen Wechsel im kommenden Transferfenster sagt der Linksverteidiger gegenüber dem ‚Hamburger Abendblatt‘: „Das kommt noch zu früh. Fußball geht so schnell. Es kann so viel passieren, deswegen werde ich im Winter ein Fazit ziehen und gucken: Wie war das halbe Jahr? Was brauche ich wieder?“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am gestrigen Montag kehrte der ehemalige Kölner ins Training der Hanseaten zurück, nachdem er vor drei Wochen wegen Fehlverhaltens und mangelhafter Körpersprache in die U21 versetzt worden war. Hinter Konkurrent und Dauerbrenner Miro Muheim (27) sind die Aussichten auf Einsatzzeiten jedoch weiterhin gering. „Eigentlich ist es schon mein Wunsch, hier zu bleiben. Ich fühle mich hier sehr wohl“, betont Katterbach, „aber wenn es an Spielzeit mangelt, muss man schauen, ob man irgendwas verändert. Aber das entscheide ich erst im Winter.“