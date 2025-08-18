Tottenham verlängert mit Romero

Cristian Romero bleibt Tottenham Hotspur treu. Wie die Spurs offiziell mitteilen, verlängert der Innenverteidiger seinen ursprünglich bis 2027 datierten Vertrag vorzeitig. Die genaue Laufzeit nennt der Europa League-Sieger nicht, dem Vernehmen nach unterschreibt Romero bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter

2022 war Romero für 52 Millionen Euro von Atalanta Bergamo nach London gewechselt. Inzwischen gehört der 27-Jährige zu den absoluten Leistungsträgern, zudem führt er die Mannschaft nach dem Abgang von Heung-min Son (33) zum Los Angeles FC als Kapitän aufs Feld.