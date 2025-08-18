Premier League
Tottenham verlängert mit Romero
1 min.
@Maxppp
Cristian Romero bleibt Tottenham Hotspur treu. Wie die Spurs offiziell mitteilen, verlängert der Innenverteidiger seinen ursprünglich bis 2027 datierten Vertrag vorzeitig. Die genaue Laufzeit nennt der Europa League-Sieger nicht, dem Vernehmen nach unterschreibt Romero bis 2029.
Tottenham Hotspur @SpursOfficial – 17:19
We are delighted to announce that Cristian Romero has signed a new, long-term contract with the Club ✍️Bei X ansehen
2022 war Romero für 52 Millionen Euro von Atalanta Bergamo nach London gewechselt. Inzwischen gehört der 27-Jährige zu den absoluten Leistungsträgern, zudem führt er die Mannschaft nach dem Abgang von Heung-min Son (33) zum Los Angeles FC als Kapitän aufs Feld.
