Tottenham verlängert mit Romero

von Lukas Weinstock - Quelle: tottenhamhotspur.com
Cristian Romero applaudiert den Fans @Maxppp

Cristian Romero bleibt Tottenham Hotspur treu. Wie die Spurs offiziell mitteilen, verlängert der Innenverteidiger seinen ursprünglich bis 2027 datierten Vertrag vorzeitig. Die genaue Laufzeit nennt der Europa League-Sieger nicht, dem Vernehmen nach unterschreibt Romero bis 2029.

Tottenham Hotspur
We are delighted to announce that Cristian Romero has signed a new, long-term contract with the Club ✍️
2022 war Romero für 52 Millionen Euro von Atalanta Bergamo nach London gewechselt. Inzwischen gehört der 27-Jährige zu den absoluten Leistungsträgern, zudem führt er die Mannschaft nach dem Abgang von Heung-min Son (33) zum Los Angeles FC als Kapitän aufs Feld.

