HSV forciert Schonlau-Abgang

Der Hamburger SV zieht alle Register, um Sebastian Schonlau von der Gehaltsliste zu streichen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Bundesliga-Aufsteiger dem 31-Jährigen ein Angebot zur Vertragsauflösung unterbreitet hat, damit die Suche nach einem neuen Verein besser voranschreiten kann. Schonlaus Vertrag in der Elbmetropole läuft im kommenden Sommer aus.

Ob der Innenverteidiger die Offerte annimmt, ist noch nicht abzusehen. Eigentlich wollte sich der ehemalige Kapitän beim HSV durchbeißen, in den Planungen von Trainer Merlin Polzin spielt Schonlau allerdings keine Rolle. Neben dem ehemaligen Paderborner sollen dem Boulevardblatt zufolge auch Silvan Hefti (27), Bakery Jatta (27) und Guilherme Ramos (28) den Verein verlassen.