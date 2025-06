HSV: Der Stand bei Schonlau

Sebastian Schonlau strebt keinen vorzeitigen Abschied vom Hamburger SV an. Das ist laut dem ‚kicker‘ das Ergebnis eines Gipfels zwischen den HSV-Verantwortlichen und dem Kapitän am vergangenen Freitag. Dabei wurde dem 30-Jährigen mitgeteilt, dass es in der Bundesliga womöglich noch härter wird, auf Spielzeit zu kommen, als es in der abgelaufenen Saison der Fall war. Schonlau verlor dort seinen Stammplatz in der Innenverteidigung und kam in der Rückrunde nur noch zu acht Einsätzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Abschied wurde, wie der ‚kicker‘ berichtet, Schonlau aber ausdrücklich nicht nahegelegt. Dabei könnten nach der Verpflichtung von Jordan Torunarigha (27) noch bis zu zwei weitere Spieler für die Defensivzentrale an Bord kommen. Schonlau werde sich jedoch dem Konkurrenzkampf in der Vorbereitung stellen, heißt es weiter. Ist die Situation Ende August weiterhin unbefriedigend, könnte ein Jahr vor Vertragsende doch der Abschied anstehen.