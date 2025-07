5 Millionen: Neuer Abwehrchef für Köln?

Bei Tom Krauß (24) und Jakub Kaminski (23) könnte es mit Wechseln zum 1. FC Köln schnell gehen, Ragnar Ache (26) und Isak Johannesson (22) sind schon da. Was fehlt, ist noch eine Verstärkung für die Defensive.

Diese könnte aus Frankreich kommen. Denn wie Fabrizio Romano berichtet, sind die Rheinländer an Étienne Kinkoué vom AC Le Havre interessiert. Neben Köln buhlen auch der FC Burnley und Sheffield United um den 23-Jährigen. Da sein Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, dürfte er laut dem Transferjournalisten für fünf Millionen Euro zu haben sein.

Kölns zweiter Anlauf

Kinkoué ist dabei kein Unbekannter. Köln war neben dem FSV Mainz 05 vor zwei Jahren schon einmal am Franzosen interessiert. Im vergangenen Sommer stand der Abwehrspieler dann vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim, der auf der Zielgeraden aber platzte. Im folgenden Winter streckte der VfB Stuttgart seine Fühler aus, entschied sich aber für Finn Jeltsch (18).

Im zweiten Anlauf könnte Köln jetzt zuschlagen. Kinkoué sammelte in der Jugend bereits Erfahrungen in Italien (Inter Mailand) und Griechenland (Olympiakos Piräus), ehe es ihn vor zwei Jahren zurück nach Frankreich zog. Nun steht nach 50 Partien in der Ligue 1 eine Luftveränderung an.