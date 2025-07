Dank Finkgräfe: Köln plant zwei Blitz-Transfers

Mit Ragnar Ache (26) und Isak Johannesson (22) konnte der 1. FC Köln bereits in der Sonderwechselphase zwei Wunschtransfers eintüten. Der Abschied von Max Finkgräfe (21) zu RB Leipzig oder besser die neuen Millionen bringen nun neuen Schwung in den Kölner Transfermarkt.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind die Einnahmen von vier Millionen Euro bereits verplant. Demnach sollen damit die Verpflichtung von Tom Krauß (24) und Jakub Kaminski (23) eingetütet werden. Wie die Boulevardzeitung weiter ausführt, hakten beide Transfers bislang an den Ablösesummen beziehungsweise den präferierten Leihgebühren.

Zumindest Mainz 05 würde Krauß gerne verkaufen, der VfL Wolfsburg soll bei Kaminski ähnliche Ziele verfolgen. FC-Sportchef Thomas Kessler hofft hingegen bei beiden Spielern weiterhin auf eine Leihe. „Notfalls dann verbunden mit einer Kaufpflicht zum Saisonende“, führt ‚Bild‘ aus.

Mit den Spielern ist sich der Aufsteiger längst einig. Kessler und Coach Lukas Kwasniok hoffen darauf, dass beide Deals noch im Laufe dieser Woche über die Bühne gehen. Am Wochenende stehen die Leistungs- und Medizin-Checks mit der Mannschaft an, am Montag startet die Vorbereitung. Möglichst mit Krauß und Kaminski.