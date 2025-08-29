Köln: Pauli verlängert & geht

Der 1. FC Köln parkt Nachwuchstalent Julian Pauli in der 2. Bundesliga. Der 20-Jährige schließt sich auf Leihbasis für ein Jahr Dynamo Dresden an. Außerdem verlängert der Youngster seinen Vertrag am Geißbockheim bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Julian hat in seinem ersten Profijahr eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt und sich direkt als Stammspieler etabliert. Nach seiner langen Verletzungspause ist der Schritt nach Dresden nun genau der richtige, um den fehlenden Rhythmus zurückzugewinnen und seine Entwicklung konsequent fortzusetzen“, so FC-Sportdirektor Thomas Kessler.