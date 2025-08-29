Bundesliga
Köln: Pauli verlängert & geht
Der 1. FC Köln parkt Nachwuchstalent Julian Pauli in der 2. Bundesliga. Der 20-Jährige schließt sich auf Leihbasis für ein Jahr Dynamo Dresden an. Außerdem verlängert der Youngster seinen Vertrag am Geißbockheim bis 2028.
1. FC Köln @fckoeln – 13:06
Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Julian Pauli vorzeitig bis 2028 verlängert. Der Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison zu Zweitligist Dynamo Dresden.Bei X ansehen
„Julian hat in seinem ersten Profijahr eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt und sich direkt als Stammspieler etabliert. Nach seiner langen Verletzungspause ist der Schritt nach Dresden nun genau der richtige, um den fehlenden Rhythmus zurückzugewinnen und seine Entwicklung konsequent fortzusetzen“, so FC-Sportdirektor Thomas Kessler.
