Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Köln: Pauli verlängert & geht

von Dominik Sandler - Quelle: fc.de
1 min.
Julian Pauli (l.) und Tom Krauß (r.) beim Fototermin des 1. FC Köln @Maxppp

Der 1. FC Köln parkt Nachwuchstalent Julian Pauli in der 2. Bundesliga. Der 20-Jährige schließt sich auf Leihbasis für ein Jahr Dynamo Dresden an. Außerdem verlängert der Youngster seinen Vertrag am Geißbockheim bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Köln
Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Julian Pauli vorzeitig bis 2028 verlängert. Der Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison zu Zweitligist Dynamo Dresden.

Viel Erfolg in Elbflorenz und bis bald, lieber Julian!

#effzeh
Bei X ansehen

„Julian hat in seinem ersten Profijahr eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt und sich direkt als Stammspieler etabliert. Nach seiner langen Verletzungspause ist der Schritt nach Dresden nun genau der richtige, um den fehlenden Rhythmus zurückzugewinnen und seine Entwicklung konsequent fortzusetzen“, so FC-Sportdirektor Thomas Kessler.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Dresden
Julian Andreas Pauli

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Dresden Logo SG Dynamo Dresden
Julian Andreas Pauli Julian Andreas Pauli
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert