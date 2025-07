Bayern raus: Leverkusen erhält Tillman-Zuschlag

Bayer Leverkusen kann bald einen großen Haken hinter die Personalie Malik Tillman machen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist sich die Werkself vollständig einig mit der PSV Eindhoven über den Wechsel. Da dem Bezahlsender zufolge der FC Bayern seine Frist für die Rückkaufoption hat verstreichen lassen, hat nun Leverkusen den Passus in Höhe von 35 Millionen Euro gezogen.

Tillman erhält bei Bayer einen Vertrag bis 2030. Den Medizincheck wird der US-Nationalspieler im Anschluss an den Gold Cup absolvieren. Beim Kontinentalturnier stehen die USA im Finale gegen Mexiko, welches nach deutscher Zeit in der Nacht zum kommenden Montag ausgespielt wird.

Mit dem offensiven Mittelfeldspieler holt Sportdirektor Simon Rolfes die noch gewünschte Verstärkung für das Wirtz-Erbe an Bord. Für die PSV war der Rechtsfuß in der vergangenen Saison in 34 Pflichtspielen an 21 Treffern direkt beteiligt. Mit der Tillman-Verpflichtung steigen Leverkusens Transferausgaben diesen Sommer auf rund 96 Millionen Euro an.