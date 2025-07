Bundesliga-Aufstieg: Philippe wechselt zum HSV

Bis zum geglückten Klassenerhalt warf Rayan Philippe (24) für Eintracht Braunschweig alles rein, war auch in der Relegation gegen den FC Saarbrücken gesetzt und machte in einem furiosen Rückspiel mit seinem Treffer zum 2:2 in der Verlängerung den Deckel drauf. Nach dem Erfolgserlebnis macht der Franzose den Niedersachsen zum Abschied nun ein doppeltes Geschenk.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der Hamburger SV offiziell bestätigt, wechselt der Angreifer an die Elbe. Durch den Braunschweiger Klassenerhalt verlängerte sich Philippes ursprünglich auslaufendes Arbeitspapier automatisch. Dem Vernehmen nach streichen die Löwen beim Wechsel nach Hamburg eine Ablöse von 2,5 bis 3,5 Millionen Euro ein.

„Rayan war in Braunschweig absoluter Leistungsträger und insbesondere in dieser Saison ein wesentlicher Faktor für den Klassenerhalt der Eintracht“, sagt HSV-Vorstand Stefan Kuntz über den Deal.

Unter der Anzeige geht's weiter

Philippe selbst erklärt: „Ich bin sehr glücklich über meinen Wechsel zum HSV und gespannt darauf, die Mannschaft und den Staff kennenzulernen. Und auf das erste Heimspiel vor den eigenen Fans freue ich mich schon jetzt, ich habe die Atmosphäre im Volksparkstadion schließlich schon erleben können. Ich möchte daher sofort loslegen und helfen, die Ziele des Vereins zu erreichen. Der HSV hat eine große Geschichte und ist jetzt zurück in der Bundesliga, auf die ich mich sehr freue.“

Starke Quote bei der Eintracht

Mit dem sprintstarken Linksfuß angelt sich der HSV einen Stürmer, der eine neue Dynamik in das Offensivspiel der Rothosen bringen soll. In Braunschweig brachte sich Philippe in 63 Einsätzen mit 33 Scorerpunkten in die Offensive ein.