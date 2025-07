Falcao auf dem Markt

Eine Torjägerlegende ist wieder auf dem Markt. Wie der Millonarios FC in der Nacht bekanntgab, verlässt Radamel Falcao den Verein nach einem Jahr wieder. Der 39-Jährige erzielte in 29 Einsätzen für den kolumbianischen Erstligisten elf Tore. Von einem Karriereende war im Statement des Klubs keine Rede, womöglich kickt Falcao in der kommenden Saison woanders weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter