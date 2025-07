Marseille buhlt um Weah

Nach dem Transfer von Facundo Medina (26) will sich Olympique Marseille auch in der Offensive verstärken. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, haben die Südfranzosen ein Auge auf Timothy Weah von Juventus Turin geworfen. Dem Bericht zufolge wären die Norditaliener bereit, den US-Amerikaner, der bei Juve noch einen Vertrag bis 2028 hat, für rund 15 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weah stand in der vergangenen Saison zwar in 42 Pflichtspielen für die Bianconeri (sechs Tore, fünf Vorlagen) auf dem Platz, scheint wohl aber keine Zukunft mehr in Turin zu haben. Zuletzt wurde der Name des 25-Jährigen immer wieder mit der Premier League in Verbindung gebracht – Nottingham Forest und Leeds United bekundeten Interesse am Flügelstürmer. Mit OM schaltet sich nun ein weiterer Anwärter in den Poker um Weah ein. Der Vizemeister der vergangenen Ligue 1-Saison lockt mit Champions League-Fußball.