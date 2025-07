22 Millionen: Marseille tütet Medina-Transfer ein

Olympique Marseille gelingt die Verpflichtung von Facundo Medina. Wie von FT bereits berichtet, wird der Innenverteidiger zunächst für eine Leihgebühr von zwei Millionen Euro für ein Jahr vom RC Lens an OM verliehen. Im Sommer wird dann eine Kaufpflicht von 18 Millionen Euro in Kraft treten, die noch um zwei Millionen Euro an zusätzlichen Boni erhöht werden kann. Insgesamt also ein Paket von rund 22 Millionen Euro für den 26-Jährigen.

Auch Bayer Leverkusen wurde zwischenzeitlich als Abnehmer für Medina gehandelt. Nun wechselt der Argentinier ans Mittelmeer. Der Linksfuß kann sowohl im Abwehrzentrum als auch auf der Seite spielen. Für Lens bestritt der siebenfache Nationalspieler insgesamt 165 Pflichtspiele in fünf Jahren.