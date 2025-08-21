Teurer Spaß: Diouf im Anflug auf Inter

Inter Mailand steht dicht vor einem Transfercoup. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato sichern sich die Nerazzurri die Dienste von Andy Diouf, der vertraglich noch bis 2028 an den RC Lens gebunden ist. Demnach werden für den 22-Jährigen rund 25 Millionen Euro fällig, zwischen Klub und Spieler sind noch finale Details zu klären.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diouf wird im Mittelfeld eingesetzt und agiert als moderner Box-to-Box-Spieler. Mit 1,87 Metern Größe bringt der Linksfuß zudem ein solides physisches Paket mit. Im Sommer 2023 verpflichtete Lens den Franzosen für 14 Millionen Euro vom FC Basel. Bei den Nordfranzosen etablierte sich Diouf prompt als Stammspieler und absolvierte in zwei Jahren 68 Spiele.