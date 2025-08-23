Neuer Klub für Bella-Kotchap

Armel Bella-Kotchap (23) wechselt offenbar in die französische Ligue 1. Fabrizio Romano berichtet von einem bevorstehenden Leihtransfer des ehemaligen DFB-Nationalspielers zum FC Nantes. Eine Kaufoption sei mit dem FC Southamtpon nicht ausgemacht worden.

Bella-Kotchap war 2022 für zwölf Millionen Euro vom VfL Bochum zu den Saints gekommen. Seitdem stand der Innenverteidiger, der die Saison 2023/24 leihweise bei der PSV Eindhoven verbracht hatte, in 28 Premier League-Partien auf dem Platz. Zwischenzeitlich kursierten auch Gerüchte um eine mögliche Bundesliga-Rückkehr von Bella-Kotchap, nun geht es aber in der Bretagne weiter.