Neben Gittens: Nächster BVB-Akteur zu Chelsea?

Der FC Chelsea ist bekannt für einen aufgeblähten Kader. Spieler kommen und gehen, die ‚Loan Army‘ ist dabei riesig. Während Jamie Gittens (20) direkt für das Team von Enzo Maresca eingeplant ist, würde ein anderer potenzieller Neuzugang von Borussia Dortmund erst verliehen werden.

Die Rede ist von Soumaïla Coulibaly. ‚Sky Sports‘ berichtet, dass sich die Blues auch wegen des 21-Jährigen im Austausch mit dem BVB befinden und den Franzosen gerne verpflichten wollen. Er soll anschließend bei Racing Straßburg geparkt werden.

In der vergangenen Saison war der Innenverteidiger per Leihe bei Stade Brest und sammelte dort unter anderem in der Champions League wertvolle Erfahrungen. Sein Vertrag in Dortmund läuft 2026 aus, aktuell befindet er sich mit den Schwarz-Gelben bei der Klub-WM, kam dort aber noch nicht zum Einsatz. Coulibaly ist seit zwei Jahren in Dortmund, absolvierte insgesamt aber lediglich zwei Partien für die erste Mannschaft.