Tempo-Stürmer aus Frankreich: Drei Bundesligisten heiß auf Diakité

Noch am letzten Spieltag der abgelaufenen Ligue 1-Saison rutschte Stade Reims auf den Relegationsplatz. Am Ende stand für den sechsfachen französischen Meister doch noch der dritte Abstieg der Vereinsgeschichte fest. Ein bitterer Gang in die Ligue 2, den Angreifer Oumar Diakité aber wohl nicht mitgehen wird. Denn das Interesse am 21-Jährigen ist groß.

Nach Gerüchten um ein Interesse der BSC Young Boys haben laut ‚absolutfussball.com‘ auch drei Vereine aus der Bundesliga die Fühler nach Diakité ausgestreckt. So mischen Mainz 05 sowie die beiden Aufsteiger 1. FC Köln und der Hamburger SV beim Ivorer mit. Trotz des Abstiegs wird Reims den noch bis 2028 gebunden Mittelstürmer jedoch nicht billig abgeben.

Dem Bericht von ‚absolutfussball.com‘ zufolge wäre offenbar eine Ablöse in der Größenordnung von rund sechs Millionen Euro für einen Transfer nötig. Dabei verlor der schnelle Rechtsfuß bei Reims im Verlauf der Rückrunde seinen Stammplatz und kam mehrere Spieltage erst gar nicht zum Einsatz. Die Saison beendete Diakité mit vier Treffern in 33 Einsätzen als Mittelstürmer. Für die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste agiert der 15-fache Nationalspieler dagegen häufiger auf dem rechten Flügel.