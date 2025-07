Köln: Wird El Mala zum Rekordverkauf?

Brighton & Hove Albion will dem 1. FC Köln sein wohl größtes Talent wegschnappen. Wie der ‚Express‘ berichtet, hat der Premier League-Klub ein Angebot in zweistelliger Millionenhöhe für Said El Mala (18) abgegeben.

Ausreichend war die Offerte nicht, der Aufsteiger habe El Mala vorerst das Siegel „unverkäuflich“ verpasst. Nur wenn Brighton nochmal deutlich nachlegt, könnte der FC laut der Kölner Boulevardzeitung ins Grübeln kommen.

Der ‚Express‘ spekuliert, dass El Mala den bisherigen Rekordverkauf Anthony Modeste (37), der 2018 für 29 Millionen Euro nach China gewechselt ist, ablösen könnte.

Noch ohne FC-Einsatz

El Malas Vertrag in der Domstadt läuft bis 2029. Für 300.000 Euro schnappte man sich das Offensivjuwel vor einem Jahr vom Stadtrivalen Viktoria Köln, in der abgelaufenen Saison ging es zunächst noch einmal leihweise auf die andere Rheinseite.

Für Viktoria sammelte El Mala in 32 Drittligaspielen 18 Scorerpunkte (13 Tore, fünf Assists). Eindruck hinterließ das Top-Talent auch bei der U19-EM im Juni, bei der El Mala mit Deutschland bis ins Halbfinale kam (vier Tore, drei Assists).