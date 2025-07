Köln holt neuen Rechtsverteidiger

Der 1. FC Köln holt den nächsten Neuzugang an Bord. Von Bröndby IF aus Dänemark wechselt Rechtsverteidiger Sebastian Sebulonsen in die Domstadt. Wie die Kölner mitteilen, unterschreibt der 25-jährige Norweger ein bis 2028 datiertes Arbeitspapier. Dem Vernehmen nach kostet der Transfer den FC bis zu drei Millionen Euro Ablöse.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sebastian die Position des rechten Außenverteidigers jetzt doppelt besetzt haben. Er bringt ein starkes athletisches Profil mit, erfüllt unsere Anforderungen an einen physisch robusten, positionsvariablen Spieler und erweitert unsere Möglichkeiten im Kader. Seine Qualitäten und sein Entwicklungspotenzial machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für unsere Mannschaft“, sagt Sportdirektor Thomas Kessler.

Sebulonsen selbst erklärt: „Ich freue mich sehr, jetzt hier zu sein. Meine Teamkollegen, die schon in Deutschland gespielt haben, haben mir nur Gutes über den FC erzählt. Deshalb kann ich es kaum erwarten, das erste Mal das FC-Trikot zu tragen und im RheinEnergieSTADION zu spielen. Dort will ich dem FC helfen, seine Ziele zu erreichen und werde mich möglichst gut mit meiner Spielweise einbringen.“

Ausgaben über Zehn-Millionen-Marke

Sebulonsen ist damit der nächste Millionen-Transfer des Aufsteigers. Bisher gab Köln für Mittelfeldspieler Ísak Jóhannesson (22) und Mittelstürmer Ragnar Ache (26) insgesamt rund zehn Millionen Euro aus.

Mit dem Norweger an Bord soll nun die Problemzone auf der rechten Abwehrseite behoben werden. Dort konnte Winterneuzugang Jusuf Gazibegovic (25) bisher nicht überzeugen. Dazu dürfte die Zeit von Jan Thielmann (23) als Aushilfsverteidiger vorbei sein.