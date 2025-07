Bayer-Verlängerung: Schick gewährt Einblick

Patrik Schick hat Stellung zu den Vertragsverhandlungen mit Bayer Leverkusen bezogen. Gegenüber dem ‚kicker‘ bittet der Stürmer um Geduld: „Im Moment sprechen wir in jedem Fall über eine Vertragsverlängerung. Aber wir sind noch in Verhandlungen, und wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Wir müssen also abwarten, was passiert.“

Unter dem ehemaligen Trainer Xabi Alonso gehörte der 29-Jährige gerade in der Meistersaison nur selten zum Stammpersonal. Erst in der abgelaufenen Saison fand sich Schick vermehrt in der Startelf wieder. Der neue Trainer Erik ten Hag plant mit dem Linksfuß und möchte ihn gerne halten. Schicks aktueller Vertrag läuft noch bis 2027.