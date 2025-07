Elfadli verlängert beim HSV

Der Hamburger SV hat den Vertrag mit Daniel Elfadli (28) vorzeitig verlängert. Zur Laufzeit macht der Bundesliga-Aufsteiger keine Angaben. Elfadli war vor einem Jahr vom 1. FC Magdeburg zum HSV gewechselt. In 32 von 36 möglichen Pflichtspielen stand der defensive Mittelfeldspieler auf dem Platz.

Sportvorstand Stefan Kuntz erklärt: „Daniel hat auf Anhieb mit einem hohen Maß an Bereitschaft, Mentalität und Flexibilität überzeugt. Er hat die Mannschaft mit diesen Qualitäten entscheidend mitgerissen und dadurch einen wichtigen Teil zum Aufstieg beigetragen. Er steht dabei noch nicht am Ende seiner Entwicklung, sondern wir trauen ihm nicht zuletzt aufgrund seines beachtlichen Karrierewegs auch in der Bundesliga den nächsten Schritt zu.“