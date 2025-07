Transfer-Chance bei Hincapié?

Piero Hincapié (23), der in den vergangenen Monaten immer wieder mit großen Klubs in Verbindung gebracht wurde, hat über einen möglichen Abschied von Bayer 04 Leverkusen in diesem Sommer gesprochen. Der Abwehr-Linksfuß sagt im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘: „Ich bin absolut auf Bayer 04 fokussiert. Ich habe hier einen Vertrag. Trotzdem ist es als Spieler natürlich immer wichtig und eine Bestätigung, dass andere Vereine dich beobachten und deine Leistungen wahrnehmen. Das zeigt, dass man sich verbessert und Dinge richtig macht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein hundertprozentiges Bekenntnis zu einem Verbleib ist das nicht, wenngleich es unwahrscheinlich ist, dass Bayer den Ecuadorianer mit Vertrag bis 2029 ziehen lässt. Schließlich sind bereits einige andere Leistungsträger wie Jonathan Tah (29/FC Bayern), Jeremie Frimpong (24/FC Liverpool) und Florian Wirtz (22/FC Liverpool) in diesem Sommer abgewandert. Die Führungsspieler Lukas Hradecky (35/AS Monaco) und Granit Xhaka (32/AFC Sunderland) wollen ebenfalls gehen. Bei Hincapié wären Leverkusen die Hände gebunden, sollte ein Verein die Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro ziehen.